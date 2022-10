Tamaulipeco tiene ‘terrorífica’ colección

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Agencias.-

El joven Ismael Gómez Gallegos es un amante del terror, él la muestra de que sentir pasión por lo “dark”, gótico o “diabólico” es posible y lo hace compartiendo su pasión por uno de los personajes emblemáticos del cine de terror, al contar con una impresionante colección de muñecos de Chucky.

Desde los cinco años empezó en él un cariño por el también conocido como “muñeco diabólico”, muy popular por su película de 1988. Fue desde pequeño que el tamaulipeco anheló tener a su propio muñeco.

“Yo siempre le decía a mi mamá ‘cómpramelos’, pero no había muñecos de terror en esa época o si había no me los iban a comprar”, comentó el originario de Tampico durante una entrevista que tuvo con un medio de dicha ciudad.

Ismael dijo que al no poder encontrar en su tiempo un muñeco idéntico al de la película, adquirió réplicas no tan similares, pero esto detonaría en él una pasión de la cual no podría detenerse: el coleccionismo.

“Empecé principalmente a coleccionarlos porque jamás pensé que conseguiría la réplica de escala a uno y pues empecé a coleccionar los más pequeños, pero se hace como una adicción coleccionar”, detalló.

Actualmente cuenta con más de 60 muñecos de distintos tamaños, así como diversos artículos que hacen referencia a la película desde un cereal hasta las películas. La calidad de los muñecos hace referencia a un trabajo muy detallado y esto se traduce también a un costo elevado en las piezas.

“Estas son réplicas originales y cada una me llegó a costar como 15 mil pesos, porque las tuve que pedir a una tienda de Estados Unidos y además tardan hasta nueve meses en llegar”, comentó quien estima haber invertido 150 mil pesos en toda su colección.

El joven de Tamaulipas compartió que para muchos es excesiva la cantidad de dinero que ha invertido para su colección, a los que siempre les repite el mensaje de: “prefiero gastar en esto que en cosas que puedan dañar a mi salud”.