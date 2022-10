Trabajadores de Sebien denuncian maltrato de nuevos mandos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social, denunciaron que, desde el inicio de la nueva administración estatal, son objeto de malos tratos y hostigamiento por parte de los nuevos funcionarios.

De los hechos, aseguraron, está enterada la titular de Sebien, Verónica Aguirre de los Santos, quien ha instruido a sus subalternos para que abran una investigación en busca de irregularidades cometidas por la anterior administración.

“Y si, está muy bien que investiguen y que procedan legalmente contra quienes hayan hecho mal uso de los recursos, pero no se vale que se desquiten con el personal administrativo que nada tuvo que ver en los hechos” narró uno de los burócratas.

“Desde que llegaron nos comenzaron a interrogar de uno en uno. Nos encerraron en una oficina para exigirnos que les diéramos detalles de todo lo malo que habían hecho los anteriores mandos, con la advertencia de que si ocultábamos algo nos iban a correr y hasta denunciar” relató.

Los trabajadores de Sebien señalaron que, el trato prepotente e intimidatorio no ha cesado desde el primer día, y mantienen en la incertidumbre a decenas de trabajadores porque les han dicho que ya hay una lista de quienes serán despedidos.

“Por lo pronto, nos pusieron a revisar las docenas de cajas con documentos que dejó la anterior administración de Sebien. Nos ordenaron hacer un informe del contenido de cada caja. El problema es que ni ellos saben lo que andan buscando” refirió otro trabajador.

“Estos salieron peor que los panistas cuando llegaron. Tanto que nos habían dicho que iban a respetar los derechos de la burocracia, que no nos afectarían porque ellos no eran iguales, pero en apenas tres semanas ya hay una gran decepción y enojo” indicó.

Dijo que, de continuar el mal trato podría darse un paro de labores para denunciar públicamente y ante el gobernador, lo que está sucediendo.