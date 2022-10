Agradece AMLO aprobación de Ley de Ingresos sin aumentar impuestos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, agradeció a la Cámara de Diputados la aprobación de la Ley de Ingresos 2023, sin aumentar impuestos; de esta forma el gobierno federal estima obtener ingresos por 8 billones 299 mil 647 millones de pesos, 11.5% más que lo aprobado para 2022.

“También aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la ley de ingresos para el año próximo, ayer se aprobó y no hay aumento de impuestos ni de derechos porque no hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre y cuando no haya privilegios fiscales, siempre y cuando no haya devolución de impuestos, condonación de impuestos”, declaró el mandatario mexicano.

El jefe del Ejecutivo federal destacó que su gobierno tiene presupuesto para financiar el gasto y la inversión pública sin aumentar impuestos, sin gasolinazos y sin endeudar al país.

Aseguró que está fuerte la Hacienda Pública de México.

“Se debe en mucho a que todos están cumpliendo, lo reconozco y lo agradezco porque esto es lo mejor”, dijo.

El mandatario mexicano cuestionó de qué sirve aumentar impuestos si hay privilegios fiscales y corrupción.“A quién perjudica, a la mayoría de la gente”, comentó.

La Cámara de Diputados aprobó, la madrugada del viernes 21 de octubre del 2022, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023, y pasa al Senado de la República para su análisis.

Ley por la que el Gobierno Federal estima obtener ingresos por 8 billones 299 mil 647 millones de pesos, 11.5% más que lo aprobado para 2022.

¿Qué plantea la Ley de Ingresos 2023?

La Ley de Ingresos 2023 plantea los siguientes puntos:

Crecimiento de la economía de 3% para el próximo año.

Inflación de 3.2%.

tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar.

Precio de barril de petróleo de 68.7 dólares, con una producción de un millón 872 mil barriles diarios.

Se autoriza al Ejecutivo federal contratar deuda interna por hasta un billón 170 mil millones de pesos y 5 mil 500 millones de dólares de deuda externa.

A la Ciudad de México (CDMX) se autoriza un endeudamiento de 3 mil millones de pesos.

La oposición volvió, como dada año, a rechazar la Ley de Ingresos luego de considerar que algunas variables están subestimadas, como la inflación, o sobre estimadas como el crecimiento de la economía.

Con información de: noticieros.televisa.com