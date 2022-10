Pagaron empresas de Salinas Pliego al SAT 2 mil 800 mdp: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró que Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas, pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un crédito fiscal por 2 mil 777 millones 62 mil 800 pesos; “sabía que iban a actuar con responsabilidad”, dijo.

“Quiero aprovechar para informar que las empresas de Ricardo Salinas Pliego pagaron un crédito fiscal de un poco mas de 2 mil 800 millones de pesos, esto de conformidad con una resolución de la Suprema Corte de Justicia”, informó.

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en agosto pasado ratificó que el conglomerado de medios de comunicación TV Azteca, empresa subsidiaria de Grupo Salinas, debía pagar al SAT más de 2 mil 600 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El Presidente dijo que aunque se habían interpuesto algunos amparos, éstos fueron retirados y se aceptó como cosa juzgada la resolución de la Suprema Corte.

“Celebro y agradezco el que se cumpla con este mandato judicial porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la corte”, manifestó. López Obrador dijo que existen otros procesos legales, pero van a ser las instancias correspondientes las que los van a resolver.

“Sabía que iban a actuar con responsabilidad, porque está de por medio el respeto a las instituciones y está de por medio también el que no haya privilegios. Imagínense si todos pagamos impuestos y hay quienes tienen el privilegio de no pagar, el ejemplo que se da y digo esto porque nos ayuda mucho en tener una buena recaudación”, agregó.

El mandatario mexicano aprovechó este anuncio para agradecer a los diputados la aprobación de la Ley de Ingresos 2023 en la que no hay aumento de impuestos.

“Porque no hace falta, siempre y cuando no haya evasión fiscal, siempre y cuando no haya evasiones fiscales, no haya devolución de impuestos, condonación de impuestos, porque devolución legalmente sí existe, sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA pero no condonaciones de impuestos como era antes”, dijo.

El Presidente insistió en que si se condonan impuestos no se podría tener finanzas sanas como en la actualidad. “De qué sirve aumentar impuestos si hay privilegios fiscales y corrupción a quién perjudica a la mayoría de la gente.

Por eso vamos bien, esto lo quería manifestar, pagaron antier y vamos a dar a conocer los comprobantes de pago”.

