PAN denunciará penalmente destrucción de marca “Tam”

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-

El Partido Acción Nacional (PAN), presentará una denuncia penal, contra quien resulte responsable, por el delito de daño en propiedad, por la destrucción del emblema de la marca Tam, porque es parte del patrimonio estatal, informó Luis René Cantú Galván.

El presidente estatal del PAN y diputado local, dijo que el área jurídica tiene casi lista la denuncia para llevarla ante las instancias jurisdiccionales, porque se causó un daño al erario público.

“Hay quienes piensan que la marca Tam es un logotipo institucional, pero están equivocados. Es una marca registrada a nombre del gobierno del estado, y en todo caso lo que pudieron haber hecho fue cambiarle de color, pero no destruirla” mencionó.

Explicó que tan pronto inicio la nueva administración estatal, la marca Tam fue retirada de todos los edificios públicos donde estaba colocada, sin detenerse a investigar el antecedente o los orígenes de la misma.

“Yo hablé con el secretario general de gobierno y le expliqué la situación. Le dijo que estaban en un error y que en vez de destruirla la pintaran porque no era una marca del partido sino del gobierno. Me dio la razón, pero evidentemente no pudo evitar que se retirara el emblema” detalló.