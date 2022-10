Ley de Ingresos traerá endeudamiento y más inflación; PAN votó en contra

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Patricia Azuara

Cd. Victoria, Tam.- La Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, que provocará un endeudamiento de 1.2 billones de pesos y dejó ver con claridad que la economía nacional sobrevive de “oxígeno artificial”, aseguró en Tribuna, el diputado federal del PAN, Gerardo Peña Flores.

Explicó que la propuesta del Ejecutivo aprobada recientemente, rompe con la regla económica porque sentido común, remarcó, no es viable que los ingresos sean menores a los gastos.

Auguró, que en la recta final del sexenio se presentará una quiebra pública y con ello se gestará un “armagedón financiero”, que padecerán irónicamente, aseguró, a los que menos tienen, a los desprotegidos, los que supuestamente son prioridad de la 4T.

Detalló que la Ley de Ingresos estimó un crecimiento económico de un “alegre” 3 por ciento, mientras que el Banco Mundial y el Banco Central, de nuestro país, dijo que cuando mucho será de 1.2 por ciento.

Esa erronea estimación, acentuó, se traducirá en una mayor inflación, estancamiento de la economía, pérdida de empleo y debilitará aún más la ya de por sí mermada estabilidad de los hogares de las familias de México.

El no promover la reactivación económica vía estímulos fiscales, el no establecer condiciones de desarrollo que potencien más y mejores empleos, el no premiar a los Estados que más y mejor recaudan, el no poner en ley el 8 por ciento de IVA fronterizo, indicó, generará un círculo vicioso interminable que motivará a una mejor recaudación y metertá la economía de México en “espiral sin salida”.

Preve que se volverán a registrar recortes no programados en temas esenciales de salud, educación y seguridad. Pero eso sí, lamentó, que “los programas clientelares”, no se toquen por pensar en la siguiente elección y no en la siguiente generación.

“Habiendo voluntad claro que sí es posible obtener recursos para impulsar el desarrollo. ¿A caso no han visto la dramática caída de la recaudación por la importación de combustible ilegal?. Este es el momento dejen de aplicar la política del avestruz, que cierra los ojos y esconde la cabeza”.

Exigió al gobierno federal, se enfoque en combatir el contrabando para que se recuperen los 145 mil millones de pesos que anualmente deja de percibir la hacienda pública.

“Los argumentos expuestos en la comisión dictaminadora, dejaron claro que la mayoría de esta asamblea, volvió a fungir como mera oficialía de partes, sin razonar, sin valorar y sin sentir, el grave daño que con su voto, le provocó al país”.

Afirmó que a pesar de exponer elementos fundados y motivados por los grupos parlamentarios de oposición, el oficialismo sigue un guión que alejados de la razón, pretenden defender lo indefendible. Recordó que el PAN votó en contra de La Ley de Ingresos 2023.

“Que tamaño y que nivel de hipocresía, venir a acusar a la oposición de hacer rabietas cuando la única rabieta que además fue pública y evidente, no solo para los que estamos aquí, sino para México entero, ha sido quienes estuvieron amagando al oficialismo y aliados al oficialismo con no venir, pero habría que saber, a que sabe ese acuerdo al cual llegaron, porque ya llegaron aquí muy alineaditos”, dijo en Tribuna en el marco de la discusión para la aprobación de la ley.