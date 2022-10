“No soy corrupto”, AMLO tras exoneración de su hermano

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que él no tiene nada que ver y que no es corrupto, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinara no ejercer acción penal contra su hermano Pío López Obrador.

El mandatario mexicano apuntó que el escándalo se hizo mayor debido a que fue en su contra, y retó a que si se demuestra que estuvo mal el procedimiento legal que se revise otra vez el asunto contra Pío López Obrador.

“No es así exactamente, creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido según se ha aclarado o se ha dicho. Se hizo todo este escándalo porque es en contra mía”, indicó

“Si está mal el procedimiento legal, pues que se revise, si se encontró de que el Ministerio Público (MP) o el juez actuó por consigna, o hubo influyentismo, que se revise o que se presente una nueva denuncia”, declaró.

No tengo nada que ver absolutamente (…) No soy corrupto, puntualizó.

El jefe del Ejecutivo federal mexicano apuntó que siempre que lo han denunciado, ha ido a declarar ante la autoridad correspondiente.

“Ustedes saben que cada vez que me han denunciado en la historia he ido a declarar. le empiezo a pedir al MP que ponga toda lo que deseo y como siempre denunciaba con pruebas a los que me acusaban y el MP ya no quería seguir escribiendo”, agregó.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la FGR, por “carecer de pruebas suficientes” para comprobar que se cometió un delito electoral y enviar el caso a juicio, determinó este lunes que no ejercerá acción penal contra Pío López Obrador, hermano del presidente de México.

La institución añadió que tampoco la ejercerá en contra de David León Romero, quien junto con el hermano del presidente fueron investigados por presuntos delitos electorales, tras la aparición de videos en redes sociales donde se les observa intercambiando bolsas de papel, presuntamente con dinero.

Pío López Obrador, el 20 de agosto de 2020, apareció en un video en el que se observan presuntas entregas de dinero por parte de León Romero, funcionario del Gobierno del estado de Chiapas años antes.

En las imágenes, sin hablar de dinero, León Romero le dice a Pío López Obrador en un corte del 26 de junio del 2015, que le lleva “uno”.

Tres semanas antes, mientras que el 31 de mayo, ambos se reunieron en un restaurante y, en algún momento, puso sobre la mesa un paquete amarillo y le dijo la frase “aquí te traigo 400”.

Según medios mexicanos, el hermano del presidente recibió apoyos en efectivo por 1.4 millones de pesos en 2015 para apoyar al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, por parte de León Romero.

Con información de: lopezdoriga.com