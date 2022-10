‘Checo’ Pérez dispuesto a apoyar a nuevas generaciones del automovilismo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez dijo este miércoles que los niños y jóvenes latinoamericanos que quieran llegar y destacar en la máxima categoría del automovilismo tienen que esforzarse mucho y realizar más sacrificios que los europeos.

“La evolución del automovilismo en nuestro continente va bien, pero al final seguimos estando muy atrás de Europa. Necesitamos que las nuevas generaciones se sacrifiquen más, empiecen a foguearse desde muy temprana edad, que vayan a Europa a competir porque a final de cuentas el automovilismo es un deporte europeo”, dijo Checo Pérez

El mexicano señaló que está dispuesto a apoyar a las nuevas generaciones de pilotos mexicanos para que el lugar que él deje cuando se retire no quede vacío.

“Hay muy buen talento en mi país y en toda Latinoamérica, pero es un deporte donde no hay muchas oportunidades, todo dependerá de que tanto luchen por sus sueños. Creo que estamos viviendo la mejor era del automovilismo porque cada vez llegan mejores pilotos y bien preparados, por eso necesitamos que las nuevas generaciones lo den todo”, apuntó.

Los argentinos Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann, los brasileños Ayrton Senna, Emerson Fitipaldi y Nelson Piquet, el colombiano Juan Pablo Montoya, además de los mexicanos Pedro y Ricardo Rodríguez son los pilotos latinoamericanos que han destacado en la F1.

“Estoy consciente que cada vez está más cerca el final, pero ahorita me siento muy ilusionado con mi equipo. Yo feliz de apoyar al siguiente talento para abrirle las puertas, porque sería una pena que el día que no esté y no haya nadie más se pierda todo lo que hemos construido”, dijo checo.

Instagram will load in the frontend.

Con información de: mediotiempo.com