Frenan en Comisiones reforma para mantener al ejército en las calles

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Con apenas un voto de diferencia, fue rechazada en comisiones la minuta de reforma a la Constitución Política que busca extender hasta el 2028 la participación de las fuerzas federales en tareas de seguridad pública, y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Para que la reforma constitucional, avalada por el Congreso de la Unión, quede firme, requiere del aval de 17 legislaturas estatales.

Luego del análisis del documento, las Comisiones de Seguridad Pública, Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, pusieron a votación la propuesta del diputado morenista, Marco Antonio Gallegos Galván, quien proponía avalar la reforma a la Carta Magna del país.

Sin embargo, con 10 votos en contra y nueve a favor, la minuta fue rechazada,

a pesar de las advertencias de Gallegos, en el sentido de que Tamaulipas podría perder recursos presupuestales que la reforma garantiza para el fortalecimiento de las policías en los Estados.

Se prevé que, la próxima semana el dictamen respectivo sea sometido a la votación del Pleno legislativo.

Los diputados de Morena pidieron separar el tema político de la seguridad y la defensa a los tamaulipecos, para dar paso a un reforzamiento legal, en la actuación de las fuerzas federales.

Jesús Suárez Mata, pidió, “no dar un paso atrás con lo que ha funcionado”, y se pronunció a favor de mantener una estrategia de seguridad con las fuerzas federales en las calles.

Sin embargo, el coordinador de los diputados del PAN, Félix Fernando García Aguiar, dijo que debe reflexionarse sobre lo que funciona y no funciona porque, destacando los logros en materia de seguridad pública que consiguió el anterior gobierno, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, principalmente con la Policía Estatal.

“Hoy vemos a los militares en tareas de las que no están preparados. Los vemos en las aduanas, en los puertos, y no nos gusta que se les está humillando. Esta minuta representa tenerlos en las calles y ya están, lo que pasa es que la estrategia no ha funcionado y este es un tema nacional, queremos que le vaya bien a Tamaulipas”, refirió.

Se manifestó en contra de la reforma, porque la estrategia de los abrazos , impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no ha funcionado.

A su vez, el diputado Edmundo José Marón, consideró que la presencia del ejército en las calles debe tener una reorganización, porque es evidente que la estrategia de seguridad del gobierno federal no ha dado resultados.

Lidia Martínez López, también del PAN, coincidió con sus compañeros de bancada y reconoció el trabajo de la Sedena, en que la presencia del Ejército no ha dado resultados.

Además, dijo, en su distrito de El Mante, el Ejercitó tiene temor de actuar porque no tienen capacidad para defenderse legalmente cuando son acusados de algún ilícito cometido en el cumplimiento del deber.

“Me lo han contado los propios militares” señaló.

Cabe señalar que, el pasado martes, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, acudió a la sede del Congreso del Estado, para solicitar a los legisladores el respaldo a la reforma constitucional.

Les explicó que, la permanencia de la fuerzas federales en las calles, es necesaria para enfrentar la inseguridad pública, y porque los gobiernos estatales no tienen capacidad para resolver el problema por sí mismos.