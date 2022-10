La guerra del 2024 y el desmentido de Interpol

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ma. Teresa Medina Marroquín.-

Al redactar esta columna había escuchado en algunos medios que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores se le iría a la yugular al senador Ricardo Monreal, en su streaming conocido como el “Martes del Jaguar”.

¿En qué habrá quedado este altercado del que ya no supe más? Pues en uno de las fracturas más graves al interior de Morena.

Todo provocado (supongo) por los ánimos tan acalorados en Morena rumbo a la elección presidencial del 2024, donde seguramente hubo de todo, desde audios y quizá hasta videos incriminatorios, hasta impactos inclementes que podrían ir hasta los tribunales penales y civiles.

Trascendencias inevitables ante un escenario de poder que, como ya se sabe, no se puede compartir con nadie: Y de que lloren en su casa a que lloren en la mía, pues mejor que lloren en la suya.

La misma escena, ambientada en Tamaulipas, se vivió en la elección a la gubernatura entre Américo Villarreal Anaya y “El Truco” César Verástegui.

Obviamente, el ahora Gobernador del Estado jugó limpio, y aunque a veces se le llegó a notar muy molesto por las artimañas, calumnias y estratagemas de su contrincante, en el proceso electoral se hizo justicia, y al final los tribunales electorales, locales y federales le dieron la razón.

ACUSACIONES QUE EMPAÑAN LA DEMOCRACIA

Intento explicar que rumbo a la disputa del 2024 por el Palacio Nacional, todas las fuerzas políticas se preparan para llegar bien pertrechadas a la batalla, con los mejores arsenales, donde la sofisticación de las campañas irá mucho más allá de la reflexión, el debate y la civilidad.

Y es que los cambios radicales que López Obrador ha generado, al igual los que ha comenzado Américo Villarreal en Tamaulipas, suscitan reacciones tan variadas como extrañas y peligrosas.

Vuelvo en ese sentido a intercalar los dimes y diretes entre Layda Sansores y Ricardo Monreal, que, a pesar de quienes lo nieguen inocentemente, detonarán una guerra abierta al interior de Morena, con el envalentonamiento de las oposiciones comandadas por el PAN, lo que igual llegará hasta Tamaulipas, donde aún merodea (en términos insólitos y desmentido por la Interpol) Francisco García Cabeza de Vaca.

Otras extensiones de esa guerra que se ve venir son las acusaciones entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los gobernadores de Nuevo León y Jalisco, Samuel García y Enrique Alfaro, los cuales ya le perdieron todo el respeto al Presidente de la República a través del poderoso Eje Monterrey-Guadalajara, cuyas zonas metropolitanas suman en conjunto casi once millones de habitantes (y votos potenciales) de acuerdo al Censo 2020 del INEGI.

Un Eje acusado de estar atiborrado de una violencia causada por el alto grado de incidencia delincuencial, apoyándose el mandamás de Gobernación en cifras oficiales. Y reiterando el tabasqueño que ambos mandatarios no mueven un solo dedo para disminuir la violencia, en la que se les acusa de estar coludidos con el crimen organizado.

CONTRA LOS QUE ROBARON LO INIMAGINABLE

Lo anterior apenas vislumbra lo que vendrá en el 2024 y donde las élites del poder muestran una nueva y salvaje lucha electoral, que pondría en riesgo los avances que con mucha dificultad tratan de renovar al país al combatir la ominosa corrupción heredada por el pasado régimen que a nivel nacional tuvo todos los privilegios, y robó lo que no se imagina el pueblo.

FUL-UAT 2022, NUEVA TRADICIÓN; AMÉRICO Y GATTÁS CONTRA LOS SAQUEADORES

Con mucho entusiasmo anuncia el rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos que la Feria Universitaria del Libro (FUL-UAT 2022) se convertirá en una nueva tradición que privilegiará a la literatura como una fuente inagotable de cultura.

Y mientras eso sucede, ya se sabe que el gobierno de Américo Villarreal Anaya irá contra diversos ex funcionarios de la pasada administración panista, a quienes se les acusaría por los saqueos perpetrados a las arcas públicas de Tamaulipas. Acciones semejantes las viene desarrollando el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, contra ex alcaldes y ex funcionarios citados por la Contraloría Municipal.

