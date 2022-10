Xico ignoró citatorio que le fue enviado para comparecer en la Controlaría municipal

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-



CIUDAD VICTORIA.- El ex alcalde de Victoria Xicoténcatl González Uresti ignoró el segundo citatorio que le fue enviado por la Controlaría municipal para que comparezca y justifique las observaciones en el gasto de su administración por un monto de 120 millones de pesos, ya que no hay documentación que lo sustente.

“Estaba citado para las 10:00 de la mañana, no vino, es el segundo citatorio al que no hace caso, es el segundo citatorio que no atiende”, refirió el contralor municipal Sergio Estrada Cobos.

El funcionario municipal señaló que al no comparecer González Uresti está perdiendo la oportunidad de manifestar lo que su derecho convenga “y demostrar la documentación y la justificación de los trabajos, adquisiciones y servicios prestados en su periodo de labores al frente del Ayuntamiento”.

El Contralor municipal reveló que como González Uresti no compareció, se reunirán más elementos de prueba para fincar la responsabilidad que en derecho corresponda.

“Vamos a reunir los elementos de prueba y de búsqueda para que nos permitan en el momento determinado determinar la responsabilidad en que incurrió”.

Adelantó que este viernes se habrá de citar también a quien fungió como tesorero y administración del periodo de González Uresti.

“Vamos a empezar a citar este viernes a quien fungió como tesorero y a quien fungió como administrador, quien hizo las labores de compra, incluso contabilidad”.

Cabe señalar que el Contralor manifestó que aún cuando tienen que agotarse las instancias de ley, no se va a permitir que se prolongue o alargue el proceso donde se finquen las responsabilidades que en derecho correspondan sobre las observaciones detectadas por una auditoría externa por un monto de 120 millones de pesos.