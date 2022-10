Marte anuncia nuevo partido político

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Partida Azuara.-

Los movimientos contra la recién aprobada legalización del matrimonio igualitario apenas comienzan, afirmó el diputado local suplente por MORENA, Marte Alejandro Ruiz Nava.

Anunció incluso la creación de un partido político que defienda la familia tradicional.

El día de ayer, el legislador se manifestó junto a grupos de religiosos que están en contra de la unión legal de parejas del mismo sexo. Tras la aprobación del matrimonio igualitario, anunció la creación de un nuevo organismo.

“Vamos a hacer una fuerza diferente, plataformas que apoyen a la familia, puede surgir un partido que defienda a la familia, es una lucha que apenas comienza”.

Afirmó que los 23 diputados que votaron a favor del matrimonio igualitario, traicionaron las personas que un día prometieron defender la familia.

“Prometieron no robar, no traicionar y no mentirle al pueblo y hoy lo están haciendo. Diputados morenistas, panistas, priistas y MC traicionar al pueblo y eso no se olvida, acaban de despertar un gran movimiento en defensa de la familia porque está lucha apenas comienza”.

Toda esta gente que vino a manifestarse, dijo, se van a reproducir y serán miles a favor de la familia. Amagó, “pero vienen elecciones y vamos a luchar con estas personas que no quieren a la familia, desprecian a la familia”.