UAT no padece de “estrés financiero”: Rector

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- A diferencia de otras instituciones, la Universidad Autónoma de Tamaulipas no padece de “estrés financiero”, ya que mantiene finanzas sanas, lo que le permite cumplir en tiempo y forma con sus compromisos, principalmente el

pago de nómina, destacó el rector Guillermo Mendoza Cavazos.

“En el caso de la Autónoma de Tamaulipas no tenemos ese problema, tenemos finanzas sanas, tenemos para cubrir nuestras obligaciones sobre todo en el tema de los rubros de servicios personales que son la nómina de nuestros trabajadores”.

Entrevistado en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT previo a la Inauguración de los Juegos Interfacultades 2022 Zona Centro, Mendoza Cavazos refirió que como las finanzas de la UAT están operando normalmente y sin mayor problema no hay necesidad, como otras instancias, de solicitar recursos extraordinarios.

“Sabemos que hay una situación a nivel nacional que es el tema de los salarios con los sindicatos, sabemos que hay algunas universidades que están en un estrés financiero y que requieren de algunos recursos extraordinarios para poder completar sus nóminas”.

Para concluir, Mendoza Cavazos recalcó el buen status financiero que mantiene la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

“Estamos bien, hasta el momento estamos bien y esperando los números para el próximo año para poder ver nuestros presupuestos “.