El Rubius y AuronPlay ofrecen disculpas tras polémicos comentarios contra México

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Tremenda polémica causó El Rubius y AuronPlay, luego de que en una transmisión en vivo lanzaran comentarios desafortunados contra México. Y es que la segunda edición de los premios ESLAND (España, Latinoamérica y Androrra) se llevarán a cabo en nuestro país, algo que no fue de su agrado.

Por ello, en medio de severas críticas en su contra, ya salieron a dar la cara sobre el tema. ¿Ofrecieron disculpas por sus comentarios? Fue en redes sociales en donde los influencers españoles salieron a hablar sobre la controversia que los envuelve, luego de que se expusiera la forma despectiva que hablaron de nuestro país.

Auronplay opinó sobre viajar a México para la premiación. Indicó que tras pensar en el simple hecho de viajar a la Ciudad de México, de inmediato le daría covid-19.

Por ello, ante la ola de críticas en su contra, en una transmisión de Twitch, Auron explicó que el comentario sobre covid lo hizo porque en la primera edición de los premios se contagio de coronavirus.

Contó que dijo que no vendría a México por un chiste local que tenían con otro influencer -con el Komanche-. Dijo que todo fue broma: “Era un chiste entre amigos, aquí no nos estamos metiendo con México ni con nadie, nos estábamos metiendo con Komanche, que es nuestro colega, es un chiste que quiere decir que él está más tiempo en España que en México.

No va con mala intención, no es ‘Me apetece jod..r a todo México, me apetece porque soy tonto’. Esto es broma pero no va para atacar a nadie, decir “que pereza ir por 12 horas”, pero yo creo que el 98% de los invitados irá ”, dijo.