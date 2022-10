Enrique Guzmán reacciona a polémica de Verónica Castro; “ella una vez me acusó”

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El actor y cantante Enrique Guzmán, ofreció una conferencia en Monterrey con relación a su concierto. Ahí, reaccionó a la polémica en la que se encuentra Verónica Castro tras supuestamente entablar una conversación inapropiada con menores de edad.

“Su vida privada no la conozco. Entonces, eventos de su vida privada son los que salieron a flote en este momento, pero yo nunca la traté. No convivimos. No somos amigos íntimos”, comentó.

Por otra parte, el ‘Confidente de secundaria’ recordó la vez en que fue evidenciado por la artista Verónica Castro, por supuestamente tocarla sin su consentimiento en televisión nacional y sabe lo que es estar en medio de las acusaciones.

“Ella me acusó que yo le había agarrado una ‘chichi’ y no es cierto. La verdad es que se está enfrentando a un chisme muy complicado, que espero que lo saque adelante”, recalcó.

Cabe destacar que al igual que Enrique Guzmán, otras celebridades del mundo del espectáculo han reaccionado a la polémica de Verónica Castro, como el periodista Gustavo Adolfo Infante quien recientemente se disculpó con la artista.