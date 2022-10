Estrés manda al hospital a Gattas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Patricia Azuara

Estres y presión alta, mando a hospital al alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, quien hace unos instantes publicó un video en sus redes sociales para informar que esta fuera de peligro.

Pero que por ordenes del médico, se tomará el fin de semana de descanso, para bajar los niveles elevados que registra.

“Hola amigas y amigos de las redes sociales, nos venimos a hacer un chequeo, nos sentimos un poquito mal, traíamos la presión un poquito alta, me dice el doctor que traemos algo de estrés y es todo, ya nos sentimos bien y en un ratito más me dice el doctor que me de una días de descanso”.

Este día, Gattas Báez, comenzó con molestias mientras se encontraba en sus labores cotidianas, por lo que acudió al hospital en donde descarto complicaciones severas.