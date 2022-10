Feliz Trump de que Twitter esté en ‘manos sanas’

El ex mandatario dijo que se alegra de que Twitter Inc. esté en “manos sanas” después de que Elon Musk asumió de manera formal el control

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, dijo que se alegra de que Twitter Inc. esté en “manos sanas” después de que Elon Musk asumió de manera formal el control, pero no indicó si volverá a su cuenta en la plataforma que lo vetó.

Afirmó que cree que su propia plataforma de redes sociales Truth “se ve y funciona mejor”. “AMO LA VERDAD”, escribió el exmandatario en un post en su plataforma.

El ex mandatario estadounidense fue vetado de Twitter tras el asalto del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Musk ha dicho que restablecerá la cuenta del exmandatario, pero éste dijo previamente que no volvería.

Envuelto en este momento en varios casos judiciales, considera que Twitter “ya no está ahora dirigida por lunáticos izquierdistas radicales y maníacos que odian a nuestro país”.

Twitter -añadió el magnate- “debe obrar ahora para liberarse de todos los bots y cuentas falsas que tanto la han dañado. Será más pequeña (en usuarios) pero será mejor”.

Musk ha dejado claro en múltiples ocasiones que quiere abrir las puertas de la red a un rango más amplio de opiniones, y ha dado a entender que Trump sería bienvenido a ella, pero el expresidente siempre se ha mostrado evasivo al respecto.

Con información de: noticieros.televisa.com