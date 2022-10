Retirará Profeco marcas de maquillaje por mentir al consumidor

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Adelantó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) algunos de los resultados de un estudio del laboratorio que realizó a diferentes marcas de polvos para maquillaje con el fin de determinar la veracidad en su composición, la información de las etiquetas y dar a conocer al consumidor las que no cumplieron.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, detalló que para la Revista del Consumidor de noviembre se realizaron un total de 416 pruebas a 50 distintas marcas de maquillaje en polvo, entre las que destacan Zan Zusi, Cicatricure, Natura, entre otras más.

“Encontramos algunas empresas que no pudieron comprobar ciertas declaraciones que hacen en el etiquetado de su producto, y a todas esas empresas se les hizo el requerimiento formal de información, si no responden con las pruebas se les van a aplicar multas en promedio de 150 mil pesos. Y a quienes no lo demuestren, se les van a iniciar procesos por publicidad engañosa”, aseveró.

Entre las marcas engañosas están:

Zan Zusi: tiene una frase que no ha podido demostrar que es “efecto continuo e hidratante”, por lo que tendrán que desmostarlo o van a tener que dejar de decirlo.

Renova Matte: dice que es “cobertura perfecta” y debe demostrar en comparación con otros productos.

IM Natural: dice “fórmula que no reseca ni tapa los poros de la piel”, por lo que deben explicar cómo es que no tapan los poros.

Cicatricure: es de Genoma Lab y tiene tres frases que no pueden demostrar, como “luminosidad instantánea”, es decir por qué produce eso; “oculta líneas de expresión y empareja el tono de la piel”, cómo las oculta; “desvanece las líneas de expresión”.

Bella: dice “polvo compacto hipoalergénico”, tiene que demostrar por qué es hipoalergénico; “polvo de arroz vitaminado”; no demuestra que está vitaminado; “contiene vitamina E”, tampoco demostró eso; “polvo de arroz orgánico” que tampoco demostró.

Bissu: dice “ayuda a controlar el exceso de grasa en el rostro”, “larga duración para una apariencia impecable por más tiempo”, y nos lo tienen que demostrar.

Natura Una: dice “textura ultrafina que permite la construcción de cobertura personalizable otorga alta aplicación y larga duración y oculta líneas de expresión” y tampoco lo probó. “Hay unos más delicados que otros, y que nos deben demostrar.

Todos los demás comprobaron, sólo éstos no pudieron comprobar. Entonces de 50 productos solo estos no pudieron comprobar sus declaraciones en las etiquetas”, aseguró Sheffield Padilla.

El procurador aclaró que si bien no hay un incumplimiento de una norma por parte de las empresas, si demuestran que las frases son verdaderas “podrían continuar en el mercado, y si no lo hacen, entonces se retirará el producto.

“Se les está dando un tiempo y si no lo comprueban en ese tiempo, entonces sí salen del mercado”.

El funcionario señaló que tienen registrados cinco productos que dan menos de lo que dicen en sus etiquetas.

“Esos sí los vamos a sacar del mercado, porque no puedes dar menos de lo que dicen”.

Los productos que saldrán del mercado son: Bella polvo de arroz que está dando 17.7 de menos; Italia Deluxe, está dando 21 por ciento de menos; IM Natural, 30.6 por ciento de menos; Saniye 52.7 por ciento de menos, y L.O.C.K.M. TAP 10.3 por ciento de menos”, argumentó.

Sostuvo que esos productos, las mismas empresas pueden retirarlos voluntariamente, “o lo retiramos nosotros, y ya se les dio aviso, porque no hay forma de que tú le compenses el faltante al cliente.

El consejo de Profeco en ese maquillaje es que en lugar de irse por la marca mejor revisen los ingredientes porque si en la práctica da lo mismo entonces mejor escogerlo por los ingredientes”.

Con información de: milenio.com