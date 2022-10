Sin coraje ni odio a expresidentes: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que no “tiene coraje, ni mucho menos odio” a los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

Aseguró que el pueblo ya los juzgó, e incluso los calificó como “gente manchada“.

“A mí me da gusto porque no les tengo coraje y mucho menos odio, yo estoy como decía Facundo Cabral en su canción, eso es lo que sostengo ‘pobrecitos, ternuritas, pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo’, porque estos potentados llegan a un nivel de enajenación que no se dan cuenta de que son mal vistos”, puntualizó.

Advirtió que se debe procurar que no se repitan esos Gobiernos que defienden a las oligarquías y abandonan al pueblo.

El mandatario recordó que durante el mandato de Ernesto Zedillo se convirtieron deudas privadas en deuda púbica, con el Fobaproa y se habían mantenido las privatizaciones derivadas del salinismo.

Sobre el ex presidente Calderón Hinojosa, detalló que había declaró la guerra al narcotráfico, “y resulta que su hombre fuerte, su brazo derecho era el encargado de proteger a la delincuencia organizada en Sinaloa, al Cártel de Sinaloa y por eso está preso”.

“¿Qué más juicio? Claro que ya la gente los tiene muy bien identificados, ya han recibido ese castigo por su mal proceder”, enfatizó.

Con información de: lopezdoriga.com