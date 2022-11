Advierten sobre secuelas del dengue, zika y chikungunya

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

La evolución que han tenido enfermedades transmitidas por vector como el dengue, zika y chikungunya, han elevado la alerta epidemiológica por los efectos secundarios que tiene en el ser humano, advirtió Margid Rodríguez Avendaño.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria Uno, comentó lo anterior y aclaró que en esta Ciudad no es grave la situación respecto a esas tres enfermedades, urgió a la ciudadanía a combatir los criaderos del mosquito aedes aegypti.

“La gente considera que el dengue es sinónimo de hemorragia en el caso de ese tipo, dicen me ponen plaquetas y hasta ahí no hay problema pero no, esta enfermedad puede traer también otras complicaciones”, advirtió.

En ese sentido detalló que los pacientes pueden presentar inflamación hepática, cardiaca e inclusive un cuadro crónico mucho más prolongado, porque antes el dengue duraba dos semanas, ahora puede durar hasta dos meses la sintomatología.

“Algo muy importante sobre el zika, también se piensa que es una enfermedad o un virus más que transmite el zancudo, pero en realidad es algo grave porque las mujeres que desarrollan esta enfermedad pueden llegar a tener hijos con microcefalia”, expuso.

Este padecimiento, explicó, puede dar lugar al nacimiento de niños con cerebro pequeño, retraso mental y viven pocos días o meses, también presentan trastornos de desarrollo los niños de madres que contrajeron zika.

“En cuanto al chikungunya es un cuadro muy semejante a las enfermedades reumáticas porque presenta dolor articular, generalizado, fiebre, rigidez en la mañana y noche, dificultad para la movilidad, incapacidad”, comentó.

Sin embargo Rodríguez Avendaño precisó que tal vez lo más importante es que el paciente presenta inflamación articular, que puede prolongarse por varios días, semanas o meses.

“Por fortuna en el 2022 no tenemos casos de ninguna de estas enfermedades, se han estudiado 55 casos de los cuales sospechosos de dengue, se descartaron 53 y dos actualmente están pendientes el resultado, en lo que corresponde a zika y chikungunya no tenemos casos sospechosos ni confirmados”, finalizó.