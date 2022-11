Pepe Aguilar da positivo a Covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El famoso cantante de regional mexicano, Pepe Aguilar, reveló que dio positivo a Covid-19.

Fue a través de sus redes sociales en donde dio a conocer que se contagió de esta enfermedad.

El video del cantante fue retomado por el programa Despierta América. En el clip el cantante comentó que no se había dado cuenta de que estaba enfermo de Covid-19, pues no tenía síntomas. Fue hasta que se hizo una prueba rutinaria, cuando detectó que estaba contagiado.

“El virus este que a todo mundo le da, me había salvado durante dos años y cachito y ayer por la tarde, de pura tarugada me hicieron una prueba porque se la estaban haciendo a todo mundo y que salgo positivo, yo siempre he sido muy positivo, pero no esperaba ser positivo de esta tarugada”, compartió Pepe Aguilar.

De acuerdo con lo informado, el famoso aseguró que acudiría a presentar su libro “Mexicano hasta los huesos”. Sin embargo, por el contagio sus planes fueron cancelados.

Con información de: telediario.mx