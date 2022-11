Sin impacto gripe aviar en precios del pollo y huevo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

El sector restaurantero manifestó su confianza que con la experiencia que dejó la anterior crisis avícola generada por la gripe aviar en el país, la detección de este virus en una granja neolonesa sea atendida con prontitud y efectividad para evitar afectaciones económicas.

Pablo Reyna Quiroga, vicepresidente nacional de afiliaciones de la Canirac, comentó lo anterior y agregó que por el momento los precios del pollo en sus diferentes presentaciones, así como el huevo, se han mantenido estables después de alzas hasta del cien por ciento.

“Recordemos que hace varios años, aproximadamente en 2012, se registró un brote muy fuerte que ocasionó el sacrificio de millones de aves en el centro del país, lo que trajo fuertes consecuencias económicas, por lo que confiamos que la experiencia de entonces servirá para evitar que eso vuelva a suceder”, expuso.

El también expresidente de la Canirac Tamaulipas, añadió que hasta el momento y de acuerdo con la información oficial que ha circulado, el brote en una granja de Montemorelos, Nuevo León, se encuentra aislado y bajo control lo que hasta el momento no ha afectado el mercado.

“En la crisis que comento de inmediato se elevaron los precios del pollo y del huevo, pero en estos momentos y aunque apenas han pasado 48 horas de haberse confirmado la detección, no vemos nerviosismo en el mercado y eso puede ser por la experiencia en el control de la emergencia”, apuntó.

Reyna Quiroga comentó que en ese sentido la población y sobre todo los comensales, pueden tener la certeza de que no se está sirviendo productos avícolas que puedan poner en riesgo su salud.

“Hemos tenido otras situaciones similares como la alerta sobre el riesgo de la introducción del virus de la gripe aviar en pollo importado, una vez que se liberó el ingreso, sin embargo la vigilancia sanitaria ha sido efectiva y no hemos tenido problemas”, concluyó.