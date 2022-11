Yeri Mua es bloqueada en TikTok tras ‘enseñar de más’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La famosa influencer mexicana, Yeri Mua, continúa dando de qué hablar y es que esta vez quedó bloqueada en TikTok y no podrá realizar ninguna transmisión en vivo ya que por error mostró de más en un enlace.

Fue a través de sus redes sociales en donde dio a conocer la noticia de que sus seguidores tendrían que esperar para verla en vivo. Y es que, de acuerdo con la influencer, TikTok la censuró porque en un en vivo mostró un poco de más.

Al parecer se le vio parte de un pecho y esto ocasionó que la plataforma la castigara con la premisa de que no podrá hacer transmisiones en vivo.

“Niñas, estaba en live en TikTok y no me di cuenta que se me bajó la blusa, un poquito, se me vio un pedacito del pezón, un pedacito y ya me bloquearon de hacer lives para siempre”, compartió.

Con información de: telediario.mx