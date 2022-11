CFE aconseja no usar lavadora y le llueven burlas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El ahorro de energía es uno de los temas que más importancia debería generar entre la sociedad, es por eso que la Comisión Federal de Electricidad suele compartir consejos para ayudar a pagar menos luz, aunque a veces dichos tips generan polémica.

Muestra de lo anterior es la publicación que realizó la CFE con la que invitó a la población a lavar a mano para así ahorrar energía. “Utiliza la lavadora solo cuando acumules cargas completas y con programas de lavado en frío. La lavadora es uno de los aparatos que más energía consume”, publicó en su cuenta de Facebook.

Como era de esperarse, dicho posteo generó muchos comentarios, en los cuales varios usuarios aprovecharon para burlarse de los consejos de la Comisión.

“Al rato van a sacar que en lugar de usar licuadoras hay que usar molcajetes y en lugar de focos, hay que usar velas, para ahorrar”, “Yo tuve la lavadora descompuesta como dos meses y me llegó más de luz”, “Ya casi nos dicen paguen luz pero no la usen”, “Ya no sé si es chiste, anécdota o que madres? Me dejaron sin palabras”, se puede leer entre las reacciones.

En otras publicaciones, la CFE ha publicado otros tips para ayudar a los mexicanos a disminuir el uso de energía cuando se trata de mantener en buen estado la ropa, por ejemplo: Colgar la ropa cuando salga de la lavadora en el baño para que el vapor ayude a eliminar las arrugas. Verificar que la superficie de la plancha este limpia y lisa. Planchar en sesiones concentradas. Rocía la ropa con agua para que se eliminen más rápido las arrugas.