Con música, comida y misa festejan el Día de Muertos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Yadira Hernández / El Sol de Tampico

Altamira, Tam.- Cientos de familias volvieron a llenar de vida los cementerios este Día de Muertos, dándose cita desde muy temprana hora para limpiar y adornar las tumbas con las ofrendas que sus seres queridos disfrutaban en vida, con música de diversos géneros y una misa, es como este dos de noviembre se celebró en los panteones de Altamira esta fecha tan especial para los mexicanos.

La nostalgia y la alegría se hicieron presentes entre los visitantes a los camposantos al recordar a sus familiares que hoy en día ya no están en este plano terrenal, pero el recordar es vivir.

Así es como la familia Martínez Ramírez se dio cita desde muy temprano para poder decorar con flores tradicionales, comidas, bebidas, acompañado todo esto de un trío que amenizó la mañana, ya que de esta manera es como a su madre le hubiera gustado ser recordada.

“Para nosotros como familia es muy importante este día, la verdad también nos sentimos tristes, tenemos cinco años que perdimos a mi mamá, pero hoy nuevamente acudimos al cementerio y no podía faltar la música, la recordamos por lo alegre que era”

Pero también existen otras tumbas que por años fueron olvidadas, que ni por ser esta fecha especial algún familiar se acerca para recordarlos.

El director del camposanto municipal, Ricardo Huerta Ortiz mencionó que al menos siete tumbas están en total abandono, por muchos años familiares dejaron de visitarlos y actualmente están en el olvido.

“Desde muy temprana hora ya teníamos muchas familias a fuera del cementerio quienes esperaban ingresar, hoy nuevamente se retoma el ingreso de las personas al camposanto, solo tenemos como restricción que no pueden ingresar los vendedores de comidas como una medida sanitaria por parte de Cofepris”, añadió.

Indicó que este año nuevamente se retomó la visita de los familiares a los camposantos sin filtros sanitarios, únicamente tenían la restricción de negar el acceso a los vendedores ambulantes de comidas.

Mencionó que por indicaciones comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios (Cofepris) no se tenía permitido en los tres cementerios municipales el acceso a quienes se dedican a la venta de comidas para evitar en la transferencia de microorganismos cómo bacterias, virus y parásitos.

En el transcurso del día fueron llegando más familias al cementerio, pues este año se retomó nuevamente la visita de muchas personas sin filtros sanitarios, esto después de dos años con restricciones a causa de la pandemia del covid-19, pero hoy nuevamente los cementerios revivieron con música, comida y misas para festejar este Día de Muertos.