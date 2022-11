Miércoles de doble dígito: once casos de covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal.-

La entidad repitió un segundo día con una cifra de dos dígitos de casos nuevos de covid-19 al reportar la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) once en las últimas 24 horas, la mayoría de ellos en Ciudad Victoria.

Sí, la Capital del Estado tuvo un pico de cuatro positivos este miércoles dos de noviembre y también cumple ya tres días consecutivos presentando contagios, por lo que el llamado de atención es a toda la población para no relajar las medidas de prevención.

El resto de los nuevos casos se presentaron tres en Matamoros, que también tiene racha de positivos, más uno en Reynosa y otro en Nuevo Laredo, en tanto que la zona conurbada del sur aportó dos, uno en Tampico y otro en Ciudad Madero, para completar los once de este miércoles.

Con estas cifras, el acumulado estatal de la pandemia en Tamaulipas subió a 178 mil 793 casos positivos, con 170 mil 665 recuperados y al no haber decesos este día se mantiene en ocho mil 030, de acuerdo al conteo de la SST.

Por su parte, la dependencia estatal en su comunicado diario insiste en que es fundamental no relajar las medidas de prevención a fin de evitar un rebrote de la enfermedad.

En cuanto al semáforo epidemiológico se mantiene sin cambios, con El Mante en color amarillo y el resto en verde, al igual que el indicador estatal, en concordancia con el nacional.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández, exhortó a la sociedad a atender las recomendaciones que en materia de salud emiten los gobiernos federal y estatal para limitar daños, disminuir el riesgo de hospitalizaciones y continuar enfrentando la emergencia sanitaria.