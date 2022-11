Proyectan alza en ventas de autos nuevos en diciembre

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Teresa Macías / El Sol de Tampico.-

Tampico, Tam.- Las expectativas de ventas en autos nuevos para el mes de diciembre son de crecimiento de al menos un 8 por ciento, luego de un periodo complicado por la pandemia sanitaria.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda) en Tamaulipas estimó que sus ventas alcancen el mismo nivel del 2021 en el último mes del año.

“En los últimos tres años hemos se ha mantenido la misma sinergia en ventas, independientemente de la escasez de inventarios, cuando una marca tiene problemas de unidades inmediatamente entra otra a sustituirla y por ello en cierta forma no se ven tan afectada las ventas”, indicó Antonio Medina, director de la Amda en Tamaulipas.

Por ello el pronóstico del cierre del 2022 se ve alentador y similar al del 2021, aseguró.

“Un indicador del año anterior indica que en el último trimestre de octubre a noviembre se tenía un promedio de 2 mil 400 unidades por mes vendidas en todo Tamaulipas y para diciembre se incrementó a 3 mil 200 unidades, unas 800 autos más en un mes, eso nos hace proyectar que las ventas de diciembre puedan crecer 8 por ciento, con respecto a lo que se venía manejando, podría ser un indicador no tan alentador, porque no rebasa las dos cifras, pero hay que tomar en cuenta que se han instalado agencias nuevas en el estado de Tamaulipas y eso ha provocado que no decaigan las cifras”.

Durante septiembre se vendieron 2,468 unidades en Tamaulipas, y están pendientes de publicarse las cifras recientes del mes de octubre.

COSTOS DE VEHÍCULOS CAMBIAN

El encarecimiento de los costos de materias primas para la fabricación de componentes es el responsable de la inflación en los vehículos nuevos que llega a un término del 8 por ciento en este 2022, reveló la Asociación.

En 2 años, los incrementos de precios están subiendo y las ventas de contado se desaceleran y el financiamiento representa un 60% del total de lo vendido.

De acuerdo con el reporte del Foro Automotor de la Amda, hay una dinámica de mercado por origen de marcas, la participación de las ventas de las marcas asiáticas, americanas y europeas que tenían en 2019, es muy diferente al de ahora, antes capturaban el 1% las asiáticas, pero con nuevos modelos están avanzando en el mercado.

En poco tiempo reafirman su liderazgo y capturan casi l 55% del total del mercado nacional y las americanas tienen el 24% y europeas bajaron a un 19%, las chinas capturan el 11% del total con una estrategia agresiva en precios y en otorgamientos de nuevas versiones y en nuevos segmentos y con vehículos de más alto nivel.

La problemática del mercado sigue siendo la falta de inventario, se proyecta que se tienen niveles bajos y que ya tocaron fondo y empieza una recuperación.