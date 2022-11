Sorprende niño por sus habilidades como vendedor

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Es normal que usuarios de las redes sociales busquen mostrar sus mejores habilidades en los deportes, artes, repostería o cualquier otra cosa, también hay quienes presumen su habilidosa manera de vender.

Algunos años atrás se volvió popular un video de Paco, un joven con una peculiar forma de ofrecer sus empanadas en Acapulco, pero parece que llegó su competencia.

Pero ahora en TikTok se volvió viral el video de un pequeño que vende pasteles de una forma bastante diferente y creativa a la de cualquier otro vendedor ambulante. Internautas aplaudieron en la red sociales la fluidez y buena actitud que muestra el pequeño al acercarse a sus clientes.

“Me llamo Isaac y ando vendiendo pay de queso, oreo, flan, choco flan y tres leches. Casero, horneado y con los ‘cuatro b, esta muy bueno barato y bonito con promociones bien promocionadas. Aceptamos transferencias por celular, si no le gusta no me lo paga. Tengo una respuesta para todas sus excusas”, comenzó diciendo el menor en su discurso para lograr una venta.

Además de su buena actitud, lo que distingue al niño de los demás vendedores ambulantes es que simula ser una contestadora y mientras ofrece sus pasteles da opciones dar opciones para que sus clientes escojan que hacer.

Aunque el clip compartido en redes no se puede apreciar mucho de la forma en la que Isaac trabaja, todo parece indicar que lo hace afuera de un restaurante de comida en compañía de su mamá en Culiacán, Sinaloa.

“Plebada, el vendedor de empanadas de se queda pende** con el vendedor de pays”, dijo el usuario que usuario que compartió el video.

Además, se puede apreciar que la forma de vender de Isaac no es resultado de un discurso únicamente estudiado, sino que demuestra su buena actitud y espontaneidad al interactuar con sus clientes.

Internautas aplaudieron que a pesar de ser bastante joven demostrará tan buenas habilidades de comunicación: “Mente de tiburón”, “El niño de los postres tiene licenciatura en marketing”, “diosito que buen servicio”, “Futuro millonario”.

Con información de: milenio.com