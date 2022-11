¡Aguas con el robo de identidad en WhatsApp!

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) lanzó una alerta cibernética por robo de información a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp mejor conocida como “phishing”.

En su alerta, la Policía Cibernética pide no abrir los enlaces que se envían por esta aplicación ofreciendo “promociones increíbles”, ya que puede tratarse de hackers que intentan robarse tu información para usarla en tu contra, incluso para extorsionarte.

Y detalla: “Por medio de WhatsApp se está difundiendo un enlace malicioso (link, url) Mercado Libre, con la intención de que el usuario complemente un formulario para extraer información personal”.

Este tipo de prácticas cada vez son más comunes, como cualquier usuario podrá corroborar al recibir mensajes o llamadas de amigos pidiendo ser bloqueados o sacados de grupos de WhatsApp al ser hackeados, por lo que la corporación ha venido insistiendo en sus mensajes de seguridad.

Respecto a esa alerta en particular la SSPE la concluye de la siguiente manera: “¡No lo abras y no lo compartas! CORTA LA CADENA”.

Con anterioridad, la Policía Cibernética de Tamaulipas ha venido difundiendo la manera de proteger las cuentas de WhatsApp con la Verificación de dos pasos, que es una manera sencilla de evitar el hackeo de las mismas.

Pero además, también con frecuencia alerta de las nuevas modalidades de los delincuentes virtuales para tratar de robar tu identidad y datos personales, para cometer robos reales, principalmente en cuentas bancarias.