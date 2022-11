Arremete AMLO contra Lorenzo Córdova: ‘Da pena ajena’

López Obrador acusó que el propio INE ocultó su propia encuesta levantada hace dos meses, sobre la Reforma Electoral debido a que no le favorecía

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, da “pena ajena“, tras su explicación sobre la encuesta que realizó dicho organismo sobre la Reforma Electoral.

López Obrador acusó que el propio INE ocultó su propia encuesta levantada hace dos meses, debido a que no le favorecían.

“Ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron. Sí, dos. Una, creo a principios de año, y otra en septiembre. Y no dieron a conocer los resultados. Y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información y ayer sale el Presidente del INE, que da, la verdad, pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses pero que ya las cosas han cambado porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral”, argumentó.

“Ahora como está en debate ya se entraron más gentes, porque ando hicieron el levantamiento solo se habían enterado el 27 por ciento, sería muy bueno hacer otra encuesta. Como dirían los abogados, aceptando si conceder, de que solo es el 27 por ciento, ¿quiénes son los más informados’ los de la élite son los simpatizan más con el conservadurismo”, dijo.

“Sería bueno que hicieran otra ahora, igual, porque ya la gente está más informada y seguramente ya cambio, como sostiene el presidente del INE (…) Es que la verdad si hace falta educar”, subrayó.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, rechazó que se escondan las encuestas que realizó el propio organismo relativas a la Reforma Electoral que pretende impulsar el presidente López Obrador en el Congreso de la Unión.

La aseveración de Córdova Vianello vino luego de que El País publicara que gran parte de la población mexicana está de acuerdo con varias de las propuestas del presidente López Obrador en materia de Reforma Electoral.

“Estas encuestas son encargadas por el INE con regularidad un par de veces al año y son publicadas, invariablemente, en el portal de transparencia del Instituto”, expuso Córdova Vianello en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el sondeo, llevada a cabo vía telefónica en el mes de septiembre, el 93 por ciento de ciudadanos apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos; el 87 por ciento avala disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal; el 78 por ciento apoya que los consejeros y los magistrados electorales sean electos por el voto directo de la ciudadanía; el 74 por ciento acepta reducir los recursos que se le otorgan al INE.

