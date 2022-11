Convoca PRI a agricultores a defender el agua

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), convocó a los más de 4 mil agricultores del distrito de riego 026, a una concentración en las oficinas de Conagua en Díaz Ordaz, el próximo lunes a las 11 de la mañana, para exigir el trasvase del agua de la presa “El Cuchillo” a la “Marte R Gómez” que garantizaría el riego de poco más de 69 mil hectáreas en Tamaulipas.

A través de una iniciativa de punto de acuerdo, —que fue enviada a comisiones porque 16 diputados de Morena votaron en abstención para que no fuera aprobada de inmediato— el coordinador de los diputados priistas, Edgar Melhem Salinas, denunció que hay evidencias de que existe una negociación entre la secretaría de gobernación y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para que no se haga el trasvase a la presa “Marte R. Gómez” en Tamaulipas.

Lo anterior, dijo, porque es muy sospechoso que, apenas dos días después de haber estado en Nuevo León, para cabildear el apoyo de la legislatura a la reforma constitucional que extiende la participación de las fuerzas federales en tareas de seguridad pública, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, haya salido a declarar que se pospone tres semanas el trasvase del agua de “El Cuchillo” a Tamaulipas.

“Si se está usando el agua de Tamaulipas para que Nuevo León vote a favor de ese dictamen, es un grave error. No los vamos a permitir. Los derechos de los agricultores no están en negociación” mencionó.

Consideró que, no hay justificación para que no se haga el trasvase, porque con el agua que tiene “El Cuchillo”, Nuevo León tendría garantizado el abasto para uso doméstico hasta por dos años, aun y cuando no lloviera.

Por esa razón, pidió a los agricultores del distrito de riego 026, reunirse en Díaz Ordaz, para defender los derechos que legitima e históricamente les corresponden, porque de ello depende la siembra de poco más de 69 mil hectáreas.

En su iniciativa, que deberá ser dictaminada en comisiones, Melhem Salinas propone un exhorto al secretario de gobernación, al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y al director general del organismo de cuenca Río Bravo, para que a la brevedad cumplan con el trasvase del agua de la presa “El Cuchillo” a la presa “Marte R. Gómez”, como lo mandata el acuerdo signado por los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León, el 13 de noviembre de 1996.

Dijo que el trasvase debió haberse hecho desde el uno de noviembre pasado, por lo que sería la primera vez en 26 años de que se suscribió el convenio en no cumplirse con ese acuerdo del que dependen los productores del distrito 026 de Tamaulipas.

Advirtió que, de no cumplirse ese acuerdo, o se retrase de manera indefinida, se corre un grave riesgo de afectar al agro tamaulipeco porque el valor de la producción caerá drásticamente, afectando la derrama económica de la zona.

Ante ello, exigió a la Conagua defina el volumen del agua que será trasvasada; que se realice el trasvase del volumen acordado; y que el secretario de gobernación, reconsidere el plazo de tres semanas planteado para realizar el trasvase, haciendo este a más tardar en una semana.

Pidió al gobierno del estado y a la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (Ceat), sumarse en un bloque con los agricultores para defender el derecho al agua de la presa “El Cuchillo”.

El diputado priista lamentó y criticó que la bancada de Morena no haya votado a favor de que el exhorto se aprobara de inmediato.

“Que lamentable, que triste compañeros de Morena, pero hoy estábamos fuera de temas partidistas, viendo por el interés supremo de los productores” acusó.