Defiende AMLO a Fernández Noroña tras ser increpado en supermercado

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, defendió a Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), tras ser increpado por personas en un City Market de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos.

López Obrador apuntó que “hace falta educar” a algunos mexicanos, quienes piensan que por defender a los pobres “no debe usar zapatos, sino huaraches”.

“La verdad sí hace falta educar, fue a un diputado a una tienda como Soriana, City Market, ni sabía lo que era. Le empiezan a reclamar: ‘oiga que hace usted aquí’”, dijo.

“A Noroña, sí, pero señoras y eso es real porque el que lucha por una causa justa, por los pobres no debe de usar zapatos, sino huaraches, no se puede poner traje y no puede viajar en avión”, expuso.

El mandatario mexicano detalló que también ha sido objeto de este tipo de actos cuando fue líder opositor.

“A mí me lo han hecho, antes, una vez iba a Yucatán en avión, oiga porque no se vino en camión de la Ciudad de México hasta Yucatán, pero el prototipo de un conservador pequeño burgués o de un fifí”, refirió.

“Luego me acuerdo que fui una vez de visita a Cuba y fuimos a comer con Silvio (Rodríguez), a un paladar, un turista me dijo: porque vienes aquí a comer, no sé qué le contestó Silvio y en la mesa hablamos de que no cabe duda que siguen las costas igual”, explicó

A través de las redes sociales se viralizó una grabación en donde un grupo de personas increpa a Fernández Noroña al comprar en City Market, supermercado que ofrece “selectos y exquisitos productos” además de que brinda “una experiencia gourmet”.

“¿No que de la 4T? ¿No que todos nos debemos a la pobreza franciscana? (…) Hoy @fernandeznorona comprando en city market, y sí, no tendría nada de malo, si todos los @mexicanos tuviéramos los mismos derechos. Doble moral”, detalló una usuaria de Twitter.

“¿Qué está haciendo en City Market?”, le reclama una mujer en el establecimiento comercial. “¿Y qué tiene?, ¿qué tiene?”, respondió el diputado.

Con información de: lopezdoriga.com

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 3, 2022