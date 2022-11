Entra Victoria en espiral ascendente; acumula 12 casos esta semana

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Diego López Bernal.-

La protección de las personas más vulnerables debe seguir siendo la prioridad en las familias tamaulipecas para continuar en la tendencia de cero decesos por covid-19, ya que este jueves tres de noviembre de nueva cuenta no se presentaron fallecimientos qué lamentar, aunque sí se registraron de nueva cuenta nuevos casos por arriba de la decena.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) dio a conocer en su reporte diario que en las últimas 24 horas se presentaron once casos nuevos en la entidad, en donde Ciudad Victoria acumula ya 12 casos esta semana, al reportar otros cuatro contagios este jueves.

La estadística en la Capital de Tamaulipas indica que el domingo comenzó en ceros, en tanto que lunes y martes reportó dos positivos cada uno y para miércoles y jueves se duplicó a cuatro en cada día, por lo que la llamada de atención a la población es a reforzar las medidas de prevención.

Por lo que hace a los once casos de este jueves la otra ciudad que reportó más de uno fue Matamoros, también con cuatro, mientras que el resto se dieron uno en Río Bravo, otro en El Mante y el último en Tampico.

Sin embargo, estos números y tendencias no mueven en nada el semáforo epidemiológico por municipio pues el único que continúa en amarillo es El Mante, estando el resto en verde, al igual que el indicador estatal y el nacional.

Los datos de este día llevan al acumulado de la pandemia de covid-19 a 178 mil 804 casos positivos, con 170 mil 666 recuperados y la cifra de decesos se mantiene en ocho mil 030, por lo que el llamado de las autoridades es a continuar con la protección de las personas más vulnerables.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández, recordó que los contagios pueden presentarse al respirar cerca de una persona infectada o tener contacto con una superficie contaminada y seguidamente, tocarse los ojos, la nariz o la boca, aunado a que el virus se propaga más fácilmente en espacios interiores o en aglomeraciones de personas.