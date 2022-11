Padres se manifiestan por conserje que maltrató a un alumno

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Padres de familia de una primaria se manifestaron esta mañana al exterior del plantel escolar para denunciar que el conserje de la escuela maltrató físicamente a un alumno de cuarto año y le dijo palabras obscenas.

La madre del menor afectado, Laura Zárate, manifestó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de diversas autoridades.

Entrevistada afuera de la escuela

Escuela primaria Emilio Portes Gil que se encuentra en la Calle Honestidad con Asentamientos Humanos de la Colonia Unidad Modelo, la madre de familia manifestó; “lo que pasa es que el día jueves el conserje de la escuela me jaloneó al niño, le habló de palabras obscenas“.

La madre de familia señaló que al día siguiente su esposo, y padre del menor afectado, fue a la escuela a platicar con el conserje, el cual lo agredió físicamente.

“El viernes acude mi esposo a hablar con él para ver el motivo y esta persona lo golpea dentro de las instalaciones de la dirección“.

Mencionó que estando enfrente de la directora Alicia Dávila López el conserje amenazó a su esposo; “y la directora no quiere hacer nada”.

Cabe señalar que la madre de familia mencionó que ya son varias irregularidades que han sucedido al interior de la escuela primaria, por lo que han pedido la intervención de las autoridades.

“Hay una denuncia en la PGR, ya está la SET enterada del caso y también acudimos al DIF, pero igual todos dicen lo mismo, que no se puede correr”.

“Nosotros tenemos miedo que si él actuó así contra un niño y luego después contra el padre de familia que se puede defender no queremos pensar qué le puede hacer después a un niño viendo que no le pasa nada, viendo que no le hacen nada“, dijo para concluir.