Propone Ale Cárdenas frenar pintas partidistas de nuevos Gobiernos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Para evitar que cada nueva administración estatal o municipal pinte con colores partidistas los edificios, obras y todos los bienes del dominio público, la diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, presentó una iniciativa de decreto que busca adicionar un articulo a la Ley de Bienes del Estado y Municipios.

El numeral 18 Bis que propone la legisladora, plantea que: “Los bienes señalados en los artículos 16 y 18 de la presente Ley, no podrán ser pintados con colores alusivos a algún partido político, para tal efecto, cada administración pública del estado y de los municipios, deberán cumplir con lo dispuesto en este artículo”.

En la exposición de motivos, Cárdenas Castillejos señaló que a la sociedad le molesta cuando los nuevos gobiernos municipales y el gobierno del estado, empiezan a destinar recursos para pintar los bienes del dominio público, tanto los de uso común, como los destinados al servicio público.

“Resulta burdo, y además vergonzoso, que empiecen a pintar con colores ligados a sus partidos políticos, las obras realizadas generalmente por otras administraciones, e incluso, que han sido gobernados por otros grupos políticos, queriendo agenciarse los logros o avances de otras administraciones y asociarlas o buscar que la gente las asocie con su gestión de gobierno” refirió.

Citó el caso de la anterior administración estatal panista, que inicio pintando todo de azul, incluso edificios emblemas de administraciones del Partido Revolucionario Institucional.

“Tales situaciones son molestas para la sociedad, porque la gente sabe que esos recursos para pintar edificios, no provienen de una idea de darles el mantenimiento debido, sino que saben que lo hacen para anunciar la llegada al poder de su partido. Lo peor del tema es que, a veces dichos colores no son nada agradables a la vista de esas obras, por el contrario, las hacen verse mal y pierden la identidad arquitectónica…” indicó.

Por esas razones, dijo, es necesario reformar la ley para evitar que se siga repitiendo esa practica por parte de los gobiernos.

“No se ve bien que se estén pintando los edificios u obras, es decir, los bienes del dominio público, por capricho o para que el grupo que se encuentra en el poder, promocione su imagen con sus colores, cuando lo correcto es que se dejen de lado los colores cuando se gobierna para todas y todos” insistió.

La iniciativa fue turnada a comisiones para ser dictaminada.