Bajan casos covid; sube ocupación hospitalaria

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

La ocupación hospitalaria de camas covid en Tamaulipas registró desde hace poco más de dos semanas una tendencia al alza, pese a que en la entidad los contagios de virus SARS-CoV2 registran una desaceleración significativa incluso con reportes de un dígito.

La tendencia al alza que se observa desde el pasado 17 de octubre, ha ocasionado que la entidad ascienda en la tabla nacional de este indicador hasta ubicarla en el cuarto lugar nacional, a casi nueve puntos porcentuales del primer lugar.

El reporte de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (Red IRAG) precisa que el 17 octubre la ocupación de camas covid en unidades de salud en el estado era de 2.76, sin embargo al corte del dos de noviembre el porcentaje se elevó a 9.09.

Pese al alza que registra este indicador, el informe refiere que afortunadamente no hay registro de pacientes que estén conectados a un ventilador mecánico, mucho menos que se encuentren ingresados en alguna unidad de terapia intensiva.

Por lo que respecta a la ocupación hospitalaria por unidad de salud, la Red IRAG da a conocer que solamente cinco tienen camas ocupadas, mientras que 17 no tienen pacientes hospitalizados por complicaciones causadas por la enfermedad.

Sin embargo destaca que tres se encuentran con todas las camas covid ocupadas, siendo el hospital general No. 3 del IMSS en Mante, así como el hospital del Issste en Tampico y el hospital No. 1 del IMSS en Victoria.

Otros hospitales con ocupación menor son el hospital No. 6 del IMSS en Madero con 33 por ciento, en tanto que hospital Dr. Carlos Canseco de Tampico tiene seis por ciento.

Por lo que respecta a las entidades con más porcentaje de camas ocupadas, son lideradas por Hidalgo con 17.97 por ciento, Chihuahua con 12.28 y Sinaloa con 9.87.