Boletinan 71 distribuidores de medicamentos irregulares

José del Carmen Perales Rodríguez

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dio a conocer que detectó 13 nuevos distribuidores de medicamentos que incumplen la regulación sanitaria, motivo por el que se llevó a cabo la actualización de la lista de distribuidores irregulares.

Desde julio del presente año, esta autoridad reguladora dio a conocer la plataforma de empresas públicas y privadas dedicadas a la comercialización, recepción y distribución de medicamentos con el fin de que su uso y consumo no representen riesgo para la población.

Los 71 distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria que verifica la Cofepris son Access Pharma con doicilio en Ciudad de México; Acmed Acciones Concretas, Querétaro; Arja Medical World, Jalisco; Banco Farmacéutico, Sinaloa.

BCC Alivio, estado de México; CDV comercializadora, Nuevo León; Comercializadora de Suministros HEBA, Jalisco; Comercializadora Tricont, estado de México; Comercializadora Yucatanense Hopps, Yucatán; Desarrollo y Factoría CAVA, Nuevo León; Dimersa, Guanajuato; Distribuidora de Medicamentos Danae, Guanajuato.

Distribuidora Guna, estado de México; Distribuidora Médica Oncopharma, Ciudad de México; Dyjoma, San Luis Potosí; Edgar Antonio Vilchis Arista, Ciudad de México; EDM Excelencia en Distribuciones Médicas, Jalisco; Ethomedical, Nuevo León.

Flomedic, Jalisco; Germancy, Nuevo León; H&H Distribuciones, Morelos; High Trade Business México, Ciudad de México; J&M Médica, Jalisco; Jenny Sepúlveda Guerrero, Ciudad de México; José de Jesús Rivera Bustos, Jalisco; LGscience, Ciudad de México; Medamerica, estado de México.

Medical Forest MAB, Jalisco; Medicamentos Especializados del Norte, Nuevo León; Medicamentos JD Ciudad de México; Mediplus, Jalisco; Mousi Distribuidores y Comerciales de la Península, Yucatán; Mundo de vacunas, Chihuahua.

NG Medical, Jalisco; Oncofármacos de México, Jalisco; OTC

Medicamento Rolando Lugo, Jalisco; Productos Médicos y Hospitalarios San Juan Bosco, Chiapas; Proveedora de Medicamentos del Centro, San Luis Potosí; Proveedora Farmacéutica JAMA, Guanajuato; Proveedora y Distribuidora de Medicamentos GAAT, San Luis Potosí;

Quimilabtec, Nuevo León; Raúl Andrei Tlapanco Balderas, Puebla;

Restdelagoza, Jalisco; Ricardo Pérez Córdova, Tabasco; RRA and BE Logística de México, Ciudad de México; Servicios de Comercialización y Distribución Bogo, Yucatán.

Servicios Empresariales Darsa, Jalisco; Soinua Medical, Jalisco; Solución a tu salud ALCA, Estado de México; Solumedic, Estado de México; Station Business Group and Services, San Luis Potosí; Suministros Biomédicos GDL, Ciudad de México; Suministros Médicos ABSR, Nuevo León.

Suministros Médicos Estrella, Nuevo León; TMF Farmacéutica, Ciudad de México; Vayac, Ciudad de México; Farmacia Bacort, Jalisco; Farmacia Mundo, Estado de México; Asistencia Médica Russduck. Hidalgo; Comercializadora Distribuidora Luxury, Nuevo León; Eréndira Canales González, Nuevo León.

Dante Alessandro Jáuregui, Jalisco; Aesthetic Pharma México, estado de México; Comercializadora Apacan, Durango; Medesa distribuidora, Baja California; Grupo Comercial e Industrial Tenda Estado de México; Brus Medical, Nuevo León; Karlson&Healt, Jalisco; Material de Curación Pozos, Ciudad de México; Koapharma Group, Nuevo León; Medikament de México, Nuevo León.