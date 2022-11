Cosas que no deberías comprar en línea

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Las compras en líneas pueden ser bastante tentadoras, sobre todo cuando puedes encontrar un mundo de productos, por desgracia existen algunas compras que es mejor evitar, no solo por el estado en el que los puedes recibir, si no por la autenticidad de la compra.

Si eres de los que disfrutan comprando en línea, es mejor que tomes en cuenta que artículos no se recomiendan adquirir por este medio.

Instrumentos musicales

Puede que encuentres modelos únicos en la web o alguna edición especial, pero si no es el caso es mejor que no gastes tu dinero en instrumentos comprados en línea. Si tienes experiencia comprando instrumentos musicales, sabrás que antes de pagar es necesario probarlos y para hacerlo deberás tocarlos tú mismo, algo que si compras en internet no será posible. Otro riesgo es que en el camino del envío pueden dañarse y golpearse, algo muy arriesgado para un instrumento tan caro. Mejor evita las molestias y tomate el tiempo de ir personalmente a escoger el instrumento que te agrade.

Comida

La comida fresca es de las peores cosas que puedes adquirir en internet. Si son lotes de comida enlatada solamente corres el riesgo a que estén caducados, pero en el caso de la comida fresca, muchas veces suelen estar en mal estado o mallugadas. Otra razón para evitar comprar este tipo de comida por internet es que en el envío pueden someterse a condiciones que aceleren el proceso de descomposición, por lo que es mejor comprar la comida fresca por tu propia mano.

Zapatos

El problema principal de las compras de zapatos en línea es la posibilidad de que no te queden, imagina gastar tu dinero para que a la hora de probar el zapato no te entre o te quede muy grande. Es mejor evitar riesgo y no comprar este tipo de artículos en la web. Incluso aunque sepas cuál es tu número de calzado, lo más recomendable es adquirir este tipo de productos en tiendas físicas, pues muchas veces pueden estar más reducidos de lo que parece.

Cosas de marca

En este caso se debe de tener especial cuidado cuando vas a adquirir un producto original de marca, sobre todo si involucra una gran suma de dinero. El problema con esto es que existen muchas páginas falsas que se hacen pasar por marcas reconocidas para así estafar a los compradores. Existe mucho riesgo en este tipo de compras, por lo que es mejor ir a la tienda original a adquirir los productos que deseas comprar. En el caso de quesea alguna edición especial que solo puede conseguirse en la web, procura asegurarte de que es el sitio oficial, pues verificar en las redes sociales verificadas de la marca o en algún otro lugar que compruebe la veracidad del sitio de compra.

Coches

Comprar un automóvil en línea puede ser una pésima decisión, ya que se necesita una evaluación profunda de su estado mucho antes de comprarla. Si vas a comprar un coche, es mejor llevarlo al mecánico para que analice los daños o su funcionalidad. Una prueba de unos minutos no será suficiente para saber todo lo que está mal en él. Puedes consultar ideas de modelos en internet para tener mayor inspiración, pero es mejor que no lo compres en línea, a menos que quieras arriesgarte a pagar mucho dinero en el mantenimiento.

Con información de: ensedeciencia.com