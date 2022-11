Prohíben la venta de 103 productos engaño

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) prohibió la comercialización por cualquier vía de más de cien productos engaño que son fabricados por la marca Herbal Solution’s Health, a los cuales falsamente se les atribuían propiedades.

A través de un comunicado la dependencia federal dio a conocer lo anterior, al mismo tiempo que solicitó el apoyo de la población para denunciar los sitios que elaboren, publiciten y comercien estos productos engaño.

Señala que se detectó “la venta ilegal y riesgosa de productos engaño de la marca Herbal Solution’s Health, a los cuales se atribuyen falsamente propiedades exclusivas de medicamentos, sin que cuenten con estudios científicos que puedan garantizar su eficacia y seguridad”.

Asimismo detalla que se trata de productos con diferentes presentaciones como cápsulas, tés, polvos, solución, cremas y geles, entre otros, precisando que son 103 productos engaño los que Herbal Solution’s Health comercializa de manera ilegal, adjudicándoles erróneamente cualidades terapéuticas y rehabilitadoras para diferentes órganos.

La Cofepris refiere que los productos engaño de esa marca contienen ingredientes que, conforme a la tercera edición de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM), no deben ser utilizados en la elaboración de tés, infusiones y suplementos alimenticios.

De igual forma da a conocer que no existe evidencia científica, sobre los beneficios que pueda contener el ingrediente conocido como palo de tres costillas y se precisa que la llamada uña de gato, se encuentra prohibida.

Además, advierte la Cofepris, estos productos contienen en su formulación ingredientes de origen sintético y natural que, combinados, pueden tener efectos perjudiciales para la salud e interactuar negativamente con medicamentos que estén usando o consumiendo los pacientes.

Finalmente subraya que “los productos de la marca Herbal Solution’s Health no deben ser publicitados ni comercializados, por ningún canal de difusión y distribución, ya que estas acciones representan un delito que amerita las sanciones que esta institución federal considere necesarias, para la prevención de riesgos sanitarios a la población”.