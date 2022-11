Vamos por el triunfo a Gavilanes: Omar Delgado

Tiempo aproximado de lectura: 1 minuto

Redacción ED.-

Omar Delgado, futbolista del equipo de Correcaminos que milita en la Liga TDP, afirmó que el plantel está trabajando arduamente para obtener el triunfo a Matamoros en esta jornada 12.

“Vamos por el triunfo aquí a Gavilanes y los dos partidos que restan acá en casa se tienen que ganar sí o sí”.

En el balance de lo que ha sido la primera parte de la temporada 2022-2023, el delantero expresó: “La verdad me he sentido bien, creo que el funcionamiento del equipo va mejorando con el paso del torneo y lo importante es seguir sumando puntos”.

Además, argumentó que el plantel se encuentra comprometido, trabajando en todos los entrenamientos para luchar por el triunfo en la siguiente jornada y en el cierre del torneo.

“El equipo está trabajando fuerte, los entrenamientos son muy intensos, cada vez hay más competencia interna y el que trabaje mejor es el que se va a ganar el puesto en la cancha y todos estamos al cien por ciento para dar lo mejor de nosotros”.

Así mismo, comentó su sentir al regresar a Correcaminos y defender la camiseta del equipo de Victoria.

“La verdad me siento muy bien, ya llevo muchos años aquí defendiendo estos colores y la verdad me siento bien. Me siento muy contento, muy feliz también de defender estos colores, se siente bien, regrese otra vez y me da gusto”.

Este sábado a las cuatro de la tarde Correcaminos disputará la jornada 12 del Grupo 16 de la Liga TDP, cuando cumpla su visita a Gavilanes de Matamoros en el Estadio HOGAR.

Posterior a esto, Correcaminos recibirá dos partidos en casa, el día ocho de noviembre ante Saltillo y el once de noviembre ante Tigres, ambos duelos a las cuatro de la tarde en el Estadio “Eugenio Alvizo Porras”.