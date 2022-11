Busca Cbtis 119 a alumnos que abandonaron estudios

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- La universalidad de la beca para los alumnos de media superior, permitió que muchos estudiantes que abandonaron las aulas estén regresando, disminuyendo el indicador de deserción escolar al darles además otras oportunidades, aseguró Humberto Salvador Meléndez Porras.

El director del Cbtis 119 agregó que han salido a buscar a quienes ya no regresaron para este ciclo, encontrándose con alumnos que tienen materias reprobadas y por esa razón decidieron abandonar sus estudios.

“Tengo suficiente personal docente y administrativo, hemos estado trabajando conjuntamente con la coordinación de tutores y nos dimos a la tarea de buscarlos hasta su casa, hablarles por teléfono, para la recuperación de alumnos”, comentó.

Meléndez Porras añadió que debido a la pandemia algunos alumnos tuvieron más materias reprobadas, por lo que les dieron opciones para que pudieran regresar, citó que el programa de becas es un ganar-ganar, pues además hay mayores apoyos a las escuelas, que se canalizan a infraestructura.

“El 99 por ciento de nuestros alumnos cuentan con una beca, los que no tienen ya es cuestión que no se acercaron, a lo mejor no les interesó y aún así andamos detrás de ellos porque es un apoyo, aunque no tengan carencia de recursos”, agregó.

En ese contexto el directivo mencionó que en este año estuvieron preocupados con este rubro de deserción, sin embargo, recuperaron alumnos y todavía se incrementó la matricula 153 alumnos más en este ciclo escolar.

“La media nacional de deserción está como en un 13-14 por ciento, en Dgeti anda en un siete u ocho por ciento, nosotros tenemos ahorita una deserción del 7.5 por ciento, pero es mucho más baja de la media nacional, calculamos que son 200 alumnos que andan perdidos, pero ya fuimos a buscarlos”, concluyó.