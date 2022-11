Proponen comité para dar seguimiento a los exhortos legislativos, “porque nadie les hace caso”

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Diputados de Morena plantearon la creación de un comité legislativo encargado de darle seguimiento a las decenas de exhortos aprobados en el Pleno.

El planteamiento lo hizo el legislador, Marco Antonio Gallegos Galván, quien propone adicionar un numeral cinco al artículo 52 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado.

En dicho precepto se establecerá que: “Con la finalidad de dar seguimiento a los Puntos de Acuerdo, mediante los cuales se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en cada Legislatura se integrará, el Comité de Seguimiento de Puntos de Acuerdo”.

Para justificar su propuesta, el legislador morenista expuso que la mayor parte de los servidores públicos que reciben un exhorto, no le hacen caso.

“No pasa desapercibido para un servidor, que la gran mayoría de las autoridades exhortadas, hacen caso omiso de los acuerdos que en este sentido les hizo el Congreso del Estado, no obstante, haber sido notificados de manera puntual y con base en lo que para tales efectos señala la Ley, lo que, sin duda, origina que las Diputadas y Diputados, no contemos con herramientas para informar a los Ciudadanos el estado que guarda su petición” explicó.

Cabe señalar que, no es la primera ocasión que se intenta crear un comité encargado de darle seguimiento a las decenas de exhortos que se aprueban en el Pleno en cada legislatura.

Se estima que, siete de cada diez iniciativas que son llevadas ante la asamblea parlamentaria, son puntos de acuerdos con exhortos a las diferentes autoridades, lo que expertos en derecho parlamentario consideran un derroche inútil de recursos porque se trata de llamados a los que nadie les hace caso.