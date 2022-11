Sosa Phol: PRD ‘no está muerto’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD), dio “vuelta a la hoja” de la elección de gobernador y empezó a trabajar en el proceso de reestructuración para la contienda concurrente del 2024, estableció Jorge Sosa Pohl.

El Secretario de Organización en el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD, consideró que este partido no está “muerto”, políticamente hablando y contrario a ello, piensa participar en la elección de presidente de México, senadores de la república, diputados federales, legisladores locales y alcaldes.

Consideró que en la elección de gobernador, influyó la figura de Francisco García Cabeza de Vaca así como algunas administraciones municipales, entre estas la de Xicoténcatl González Uresti como alcalde de Victoria, para que no triunfara la elección integrada por el PAN-PRD-PRD.

Tras hacer un análisis de los factores que influyeron en la pasada elección, citó que hubo mucha compra de votos de todos lados, con precios que van desde los 500 pesos en adelante, lo que ocasionó que algunos partidos políticos como el PRD, no alcanzara la cantidad de sufragios que esperaba.

Aparte de ello, insistió que no se anularon las casillas de municipios como Hidalgo, Villagrán, Mainero, Padilla, San Carlos y otros, no obstante a que no se permitió la participación de representantes de los partidos en la integración de las mesas directivas de casilla.

Otro de los factores que influyeron en el ánimo de los perredistas y por ende en la participación de la última elección, fue el sensible fallecimiento de Armando Valenzuela, quien estaba al frente del CDE del PRD.

Tras el balance, convino en que al Partido no le resta otra opción que empezar a prepararse para la próxima elección concurrente del 2024, de la mano de uno de los fundadores de este organismo político como lo es Silvano Aureoles.

Manifestó que Silvano Aureoles conoce al partido desde sus raíces y sin duda alguna, hará un trabajo que le permitirá al PRD volver a estar en los escenarios político – electorales de antaño.