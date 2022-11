Califica Peña Nieto de ‘absurdo’ acusaciones sobre lavado

El ex presidente mexicano negó las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre un presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Enrique Peña Nieto, ex presidente mexicano, negó las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre un presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Peña Nieto dejó en claro a través de una entrevista, que estará atento a la autoridad para responder sobre la legalidad de su patrimonio.

Es un absurdo”, lanzó el presidente de México entre los años 2012 y 2018.

“No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio”, puntualizó en la entrevista.

Peña Nieto indicó que seguirá siendo residente legal en España, por al menos cinco años más, país en el cual no descarta instalarse de forma definitiva. De momento no tiene pensado trasladarse a México

“Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente”, apuntó.

El ex mandatario declaró que se mudó a España para “desvincularse de la vida política mexicana” y ser “respetuoso con el tiempo” del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Peña Nieto decidió comprarse por casi un millón de euros el chalet de tres plantas en el que reside en la urbanización Valdelagua, ubicada a tan solo unos 40 kilómetros de Madrid.

“Esto no es una inversión, el propósito es vivir en ella. No pretendo tener más inversiones en España”, indicó el expresidente

