Asegura Lorenzo Córdova que millones de mexicanos acompañan defensa de democracia

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que millones de mexicanos acompañan la defensa de la democracia.

Expresó que la defensa de la democracia es un imperativo y una causa que, afortunadamente, es acompañada por millones de mexicanas y mexicanos. El INE es una obra colectiva y un patrimonio de todas y todos los mexicanos.

El funcionario sentenció que no necesita recomendaciones, exhortos ni “interferencias inconstitucionales de otros organismos” para promover y garantizar los derechos políticos de la ciudadanía “como lo hacemos todos los días”.

Recordó que desde su fundación en 1990, la razón de ser del ahora INE (antes IFE) es la defensa de los derechos político-electorales.

Córdova Vianello aseguró que con autonomía e independencia, el organismo electoral trabajará de la mano de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y otros organismos autónomos.

En cuanto a la discusión de una reforma electoral, Córdova Vianello manifestó su “disposición total” para la creación de una iniciativa “progresiva y no regresiva, una que amplíe y no que conculque derechos ciudadanos, que mejore lo que hoy tenemos, y no que nos regrese a un pasado autoritario en donde el Gobierno controlaba las elecciones”.

Con información de: lopezdoriga.com