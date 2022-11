Contraloría del estado realiza auditoría en Comapa del sur

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Teresa Macías / El Sol de Tampico.-

Tampico, Tam.- Personal de la Contraloría Estatal de Tamaulipas arribó la mañana de este lunes a las oficinas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Zona Conurbada para realizar una sorpresiva auditoría

Desde el domingo por la tarde llegaron al edificio con personal de la Policía Estatal para tratar de ingresar a las oficinas de la Comapa con el argumento de llevar a cabo una revisión de la seguridad de las instalaciones, pero debido a que era fin de semana no ingresaron.

Este lunes regresaron a las instalaciones a las que sí lograron entrar.

Esta situación causó sorpresa a los usuarios y trabajadores de la Comapa, quienes desde temprana hora acudieron a la citada oficina a realizar sus pagos.

La Policía Estatal aseguró que solo se trataba de una revisión al interior del organismo.

Al respecto, el delegado de la agrupación, Francisco Baldemar Martínez, aseguró que “no estamos aquí por actos de la auditoria a Comapa, desconocemos eso, sino porque dentro de la Policía de Seguridad Pública está la Policía Auxiliar y es la que regula y supervisa empresas de seguridad privada y es una revisión rutinaria que se hace el día de hoy”.

Advirtió que debido a que la empresa de seguridad privada no tiene una oficina, es así como se hacen las revisiones.

“Ya fueron por el personal para que se les haga una revisión y si andan armados deben tener una licencia colectiva y eso le compete a Sedena -Secretaría de la Defensa Nacional- que es la que regula ese aspecto”.

Ante la llegada de personal de la Contraloría del estado a las oficinas de Comapa Zona Conurbada, y la presencia de la Policía Estatal, diputados panistas se pronunciaron por respetar la autonomía del organismo.

“No queremos que atropellen la autonomía de los órganos, cada dependencia debe tener su autonomía”, señaló el legislador Mon Marón, quien advirtió que se les comunicó que llegó a Comapa la Policía Estatal con personal de la Contraloría.

“Nos llama la atención porque es una dependencia autónoma y nosotros elegimos a quien es el gerente y así lo hacemos con otras áreas autónomas, llama la atención que vengan a amedrentar con la Policía Estatal con una auditoría que se puede hacer sin la presencia de la Policía” dijo.

Por su parte, el diputado Carlos Fernández mencionó que se regula a la Comapa bajo la Ley Estatal de Aguas.

“Somos nosotros los encargados de ratificar al gerente y las cosas no se están haciendo bien. Si se necesita hacer una auditoría que la hagan, pero en todos los organismos y no solo en uno donde pretenden sacar la raja política” dijo el panista, quien indicó que los únicos facultados para remover a un gerente son los diputados.

“Se hizo legítimamente por mayoría hace unos meses, no vamos a permitir a que se esté amedrentando al venir a supervisar al cuerpo de seguridad privada, no hay porque hacerlo, fue una excusa para estar aquí y eso molesta a los usuarios y es una falta de respeto también para los trabajadores”.

Ángel Covarrubias, diputado local, señaló que el actual gerente de la Comapa, Gabriel Guerra, debe estar hasta el 2024, “en esa fecha viene el refrendo y se valorará su trabajo y si no se remueve y viene otro”.