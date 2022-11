Compara Trump a Pelosi con la Mara Salvatrucha y la llama ‘animal’

El ex presidente de Estados Unidos llamó durante un mitin a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, “una animal"

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, llamó durante la noche del lunes en un mitin a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, “una animal”, días después de que su esposo fuera atacado con un martillo por un hombre acusado de intentar secuestrar a la también líder demócrata.

“Creo que ella también es un animal, a decir verdad”, dijo Trump en un mitin cerca de Dayton (Ohio) en referencia a un crimen cometido por la Mara Salvatrucha. El mitin se realizó junto a varios candidatos republicanos previo a las elecciones intermedias de Estados Unidos, que se realizan este martes.

“Nancy Pelosi dijo que por favor no les llamen animales (como los delincuentes), son seres humanos. Yo dije que no, son animales. A decir verdad, creo que ella también es una animal”, manifestó el ex mandatario desatando el apoyo del público.

Paul Pelosi, esposo de la oradora, fue atacado el 28 de octubre en San Francisco por una persona acusada de intentar secuestrarla y dañar a otros demócratas. El ataque ha generado preocupación, especialmente entre los demócratas, sobre la violencia política y la retórica republicana. Trump pareció referirse a la posible reacción negativa que recibiría por su comentario.

“Dirán: ‘Qué cosa tan horrible. Llamó animal a Nancy Pelosi’”, dijo el ex presidente. “Nunca volveré a usar la palabra mi****. Pero lo que ella nos hizo en este país”, dijo Trump en el mitin. También se refirió a la speaker como la “loca Nancy Pelosi”, como lo ha hecho anteriormente.

Con información de: excelsior.com