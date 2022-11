Niega utilizar Afores, ‘ni que fuera Zedillo’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (Agencias)

“Son puros inventos, ni que fuera Ernesto Zedillo”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al desmentir la posibilidad de que los fondos de las Afores vayan a ser utilizados por su gobierno, luego de una reforma que efectuó la Cámara de Diputados a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de capitalización al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).

El Presidente fue cuestionado sobre esta información que surgió durante el fin de semana y aseguró que su gobierno nunca pondría en peligro el ahorro de los trabajadores.

“No es cierto, eso es otro invento, también muy difundido el fin de semana. Yo no soy Zedillo, ¿quién fue el que creó los Afores? Se crearon con Zedillo.

“No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores, lo acabo de decir hace poco, como hace seis meses en una reunión del Infonavit que tuvimos aquí en el patio, que lo plantearon los dirigentes sindicales que había ese rumor y les dije no y no hay absolutamente nada”, expresó López Obrador.

De acuerdo con el Presidente, lo que hay es “una mala interpretación” de la ley para el fortalecimiento para el fondo de estabilización “se piensa que se van a utilizar todas las pensiones para ese propósito” y no, no es eso, reiteró el mandatario federal.

En ese sentido, la Secretaría de Hacienda aseguró que las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en materia de capitalización al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) autorizan que “se pueda recibir “como aportación, ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el Gobierno federal o forman parte de sus activos”.