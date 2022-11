Piden ayuda para localizar a la señora María del Carmen Hernández

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

La familia de la señora María del Carmen Hernández Sánchez lanzó un dramático llamado de auxilio en redes sociales para localizarla, toda vez que ya tienen más de dos semanas de no saber de ella.

Fue la usuaria Marlen Rohe quien originalmente escribió en su cuenta personal de Facebook el mensaje solicitando ayuda: “¡Hola! ¿Podrías ayudarme a localizarla?, no he sabido de ella en poco más de 15 días, no se ha contactado ni su familia la ha visto. Por favor si alguien la ha visto por favor mándame un mensaje al 834-139-3000”.

Posteriormente, Marlen contactó a la redacción de El Diario MX con quien compartió más datos, dando a conocer que la última vez que su madre fue vista fue en la plaza del Ocho Hidalgo y vestía pantalón de mezclilla y una blusa celeste.

Asimismo, señala que la señora Hernández Sánchez mide aproximadamente 1.53 metros de estatura y como seña particular tiene un lunar cerca del ojo derecho y es de tez aperlada.

Marlen agradecerá cualquier información que ayude a dar con el paradero de su señora madre, con quien perdieron cualquier contacto hace 16 días; ella vive en la colonia Libertad y pide llamar al teléfono 834-139-3000 para cualquier información que puedan proporcionar.