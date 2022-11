Escorpión Dorado entrevistará a Ricardo Salinas Pliego

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ricardo Salinas Pliego anunció, a través de su cuenta de Twitter, que brindaría una entrevista a Pati Chapoy, e incluso, compartió una fotografía de la periodista.

De inmediato, los internautas se hicieron presentes en la publicación Salinas Pliego y uno de ellos le preguntó cuándo estaría como invitado con el Escorpión Dorado en su programa de YouTube llamado “Al Volante”.

Respecto a esto, Ricardo Salinas reveló que el próximo 16 de noviembre se reuniría con el polémico personaje para responder toda clase de preguntas.

“16 de noviembre… si nos ven en el carro nos saludan ¿Vamos a ir por unas tortas o unas tlayudas Escorpión Dorado?”, escribió en twitter.

Por su parte, el youtuber retuiteó el mensaje del empresario y les cuestionó a sus seguidores cuáles preguntas le realizarían.

“Súbditos ¿Qué quieren preguntarle al Ricardo Salinas?”, señaló.

Como era de esperarse, los usuarios no perdieron el tiempo y comentaron las preguntas que tenían para Salinas Pliego.

“Quisiera saber si el tío Ricardo Salinas algún día tendrá un cargo político, porque he escuchado a todos decir que no, pero a la mera hora los convencen”, “Me encantaría encontrarlos en mi camino para saludarlo, me cae super bien el señor. Leer como aplaca a la gente por esta red me hace el día”, “¿Por qué no se deja otra vez la barba? Le quedaba chingona”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el twit del Escorpión Dorado.

Con información de: telediario.mx